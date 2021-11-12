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В больнице Сердобска начат монтаж цифрового рентгенологического комплекса

10:30 | 12.11.2021 | Медицина

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Сердобск, 12 ноября 2021. PenzaNews. Работы по монтажу и отладке цифрового рентгенологического комплекса «Медиграф» стоимостью более 8 млн. рублей начат в межрайонной больнице имени А.И. Настина в городе Сердобске Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В больнице Сердобска начат монтаж цифрового рентгенологического комплекса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В состав комплекса входят автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога и рентгенлаборанта, принтер для печати медицинских изображений, платформа для позиционирования пациента, комплект радиационной защиты, а также новая мебель», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что новое оборудование приобретено в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы».

Из сообщения следует, что по этой программе для медучреждений уже закуплено и поставлено 16 рентген-аппаратов.

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