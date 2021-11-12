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В пензенском центре крови появилось новое оборудование для хранения донорских тромбоцитов

15:55 | 12.11.2021 | Медицина

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Пенза, 12 ноября 2021. PenzaNews. Миксер линейный для хранения тромбоцитов «Тромикс 4» появился в пензенском областном клиническом центре крови.

В пензенском центре крови появилось новое оборудование для хранения донорских тромбоцитов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Оборудование приобретено за счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» государственной программы «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2022 годы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В нем поясняется, что линейный миксер предназначен для создания оптимальных условий хранения концентрата тромбоцитов.

По словам главврача центра крови Татьяны Крыловой, миксер оснащен защитой нижних поддонов от перегрева, что позволяет использовать технологию «Бережное хранение».

«Термостат обладает высокоточной системой поддержания температуры, защитой от воздействия внешних температур за счет термоизолированной двери с атермальным остеклением. Энергонезависимая память обеспечивает сохранение настроек. Все это способствует поддержанию условий, необходимых для сохранения жизнеспособности донорских тромбоцитов, поддержанию стабильного рН и обеспечению клеток кислородом», — сказала она.

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