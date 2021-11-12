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Обнародованы данные о заболеваемости пневмонией в Пензенской области за 2020 год

16:31 | 12.11.2021 | Медицина

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Пенза, 12 ноября 2021. PenzaNews. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области во Всемирный день борьбы с пневмонией, который отмечается 12 ноября, обнародовал данные о распространении этого заболевания в регионе за 2020 год.

Обнародованы данные о заболеваемости пневмонией в Пензенской области за 2020 год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2020 году в Пензенской области с диагнозом «Пневмония», выявленным впервые в жизни, зарегистрировано 1 тыс. 13 детей в возрасте 0–14 лет, из них 493 — 48,7% — в возрасте 0–4 года, 232 — 22,9% — в возрасте 5–9 лет», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пензастата.

В нем добавляется, что среди населения Пензенской области в возрасте 15 лет и старше в прошлом году было выявлено 35 тыс. 438 случаев заболевания пневмонией.

«В 2020 году на территории Пензенской области пневмония стала причиной смерти 293 человек, из них 81 человек трудоспособного возраста — 27,6%, один ребенок в возрасте 0–4 года (0,3% от числа умерших от пневмонии)», — отмечается в тексте.

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