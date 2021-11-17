В больницу имени Захарьина поступило восемь аппаратов ИВЛ стоимостью более 23 млн. рублей Медицина

Пенза, 17 ноября 2021. PenzaNews. Восемь произведенных в Германии аппаратов искусственной вентиляции легких «Savina 300 Classic» стоимостью более 23 млн. рублей поступило в пензенскую клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина, на базе которой действует один из региональных сосудистых центров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Новые аппараты имеют капнографы, которые позволяют врачам мониторировать количество углекислого газа в выдыхаемом воздухе больного. Кроме того, к каждому аппарату прилагаются принадлежности и расходные материалы, протестированные на совместимость, оптимизирующие рабочий процесс и упрощающие повседневную работу», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что аппараты ИВЛ распределены среди отделений общей реанимации и нейрореанимации.

«Планируется, что оборудование будет введено в эксплуатацию на этой неделе», — добавляется в сообщении.

Из него следует, что укрепление материально-технической базы больницы №6 ведется в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».