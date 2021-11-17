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Более 100 сотрудников ППО ЭВТ приняли участие в акции «Донор-машиностроитель»

15:49 | 17.11.2021 | Медицина

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Пенза, 17 ноября 2021. PenzaNews. Более 100 сотрудников АО «Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники имени В.А. Ревунова» приняли участие в акции «Донор-машиностроитель», прошедшей на предприятии с 15 по 17 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области.

Более 100 сотрудников ППО ЭВТ приняли участие в акции «Донор-машиностроитель». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выездной бригадой центра крови заготовлено более 45 литров цельной донорской крови, которая будет разделена на компоненты, обследована и передана в лечебные учреждения региона», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что трехдневная донорская акция была организована в рамках соглашения, заключенного между областным клиническим центром крови и региональным отделением Союза машиностроителей России.

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