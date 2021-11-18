В поликлинике Заречного организовали выдачу сертификата сразу после вакцинации против COVID-19 Медицина

Заречный, 18 ноября 2021. PenzaNews. Выдача бумажного сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции сразу после получения второго компонента вакцины организована в поликлинике Заречного Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В кабинете №621 городской поликлиники Заречного работает пункт многофункционального центра, в котором с 17 ноября можно получить сертификат с QR-кодом о вакцинации от коронавируса. Этот совместный проект администрации города, МФЦ и медико-санитарной части №59 реализован для удобства зареченцев, у которых нет возможности самостоятельно воспользоваться интернетом для получения QR-кода», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что сразу после завершения курса вакцинации пациент может посетить указанный кабинет, взяв с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС, чтобы сотрудник МФЦ помог ему получить QR-код.

В сообщении обращается внимание на то, что жители Заречного могут получить QR-код и в поликлинике, и в многофункциональном центре, независимо от того, зарегистрированы они на портале госуслуг или нет.