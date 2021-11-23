EN
21:45:49 Вторник, 23 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Эпидпорог по ОРВИ в Пензенской области превышен на 31,6%

15:46 | 23.11.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 23 ноября 2021. PenzaNews. 3 тыс. 157 случаев ОРВИ зарегистрировано в Пензенской области по итогам 46-й недели 2021 года — с 15 по 21 ноября, что на 1,4% больше, чем неделей ранее; эпидпорог по острым респираторным вирусным инфекциям превышен в регионе на 31,6%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

Эпидпорог по ОРВИ в Пензенской области превышен на 31,6%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что показатель заболеваемости составил 237,1 на 100 тыс. населения.

«В Пензе в течение 46-й недели 2021 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями [была] ниже уровня предыдущей недели на 0,4%, составив 256,2 на 100 тыс. населения (1 тыс. 335 случаев), что выше уровня эпидпорога на 19,5%», — добавляется в тексте.

В сообщении уточнятся, что по состоянию на 21 ноября Пензенская область получила 664 тыс. 287 доз вакцины против гриппа; привиты 456 тыс. 74 человека, включая 88 тыс. 420 детей.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе школьники получили светоотражающие сувениры от «Ростелекома» В Пензенской области задержан за взятку сотрудник управления Ространснадзора
В Пензенской области за сутки подтверждено 392 случая заражения коронавирусом Пупкевич назначен генеральным менеджером пензенского «Дизеля»
Пензенский губернатор и начальник КбшЖД обсудили развитие двустороннего сотрудничества В Пензенской области за сутки подтверждено 387 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама