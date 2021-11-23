Эпидпорог по ОРВИ в Пензенской области превышен на 31,6% Медицина

Пенза, 23 ноября 2021. PenzaNews. 3 тыс. 157 случаев ОРВИ зарегистрировано в Пензенской области по итогам 46-й недели 2021 года — с 15 по 21 ноября, что на 1,4% больше, чем неделей ранее; эпидпорог по острым респираторным вирусным инфекциям превышен в регионе на 31,6%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

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В нем отмечается, что показатель заболеваемости составил 237,1 на 100 тыс. населения.

«В Пензе в течение 46-й недели 2021 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями [была] ниже уровня предыдущей недели на 0,4%, составив 256,2 на 100 тыс. населения (1 тыс. 335 случаев), что выше уровня эпидпорога на 19,5%», — добавляется в тексте.

В сообщении уточнятся, что по состоянию на 21 ноября Пензенская область получила 664 тыс. 287 доз вакцины против гриппа; привиты 456 тыс. 74 человека, включая 88 тыс. 420 детей.