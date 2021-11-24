В четырех поликлиниках Пензы организовали выдачу сертификатов о вакцинации против COVID-19 Медицина

Пенза, 24 ноября 2021. PenzaNews. Выдача бумажных сертификатов о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции организована в четырех поликлиниках Пензы — №2 на улице Володарского, №4 на улице Парковой, №6 на улице Гагарина и №14 на улице Стасова, где для этого выделены отдельные кабинеты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Данная услуга особенно актуальна для лиц пожилого возраста», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что выдачу сертификатов с QR-кодом в поликлиниках осуществляют специалисты МФЦ.

«Специалист МФЦ окажет услугу по печати и выдаче сертификата с QR-кодом на бумажном носителе бесплатно. При невозможности формирования сертификата специалист МФЦ выдаст уведомление, с которым заявитель может обратиться в соответствующие уполномоченные органы», — поясняется в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что люди, имеющую подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг, могут самостоятельно распечатать QR-код, а при ее отсутствии — получить в поликлинике справку, которая не содержит QR-кода.