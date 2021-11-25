В Пензенскую область поступили вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» Медицина

Пенза, 25 ноября 2021. PenzaNews. 24 тыс. доз вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», 10 тыс. 800 комплектов «ЭпиВакКороны», 2 тыс. 475 комплектов препарата «КовиВак» и 1 тыс. 800 комплектов «Спутника V» поступили в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Поступившая вакцина в ближайшее время будет распределена пропорционально в пункты вакцинации медицинских организаций Пензенской области», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что всего с начала иммунизации число поставленных в регион комплектов вакцины составило 937 тыс. 461.

«По состоянию на 25 ноября 2021 года первый компонент получили более 725 тыс. человек, в том числе повторную вакцинацию прошли более 68 тыс. человек. Завершили вакцинацию полностью 616 тыс. 645 жителей области», — уточняется в сообщении.