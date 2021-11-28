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Инна Чарыкова ответит на вопросы пензенцев о ВИЧ-инфекции

14:08 | 28.11.2021 | Медицина

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Пенза, 28 ноября 2021. PenzaNews. Заместитель главврача по медицинской части пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи, руководитель центра профилактики и борьбы со СПИДом Инна Чарыкова ответит на вопросы о ВИЧ-инфекции в ходе прямого эфира, который состоится в аккаунтах центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в предстоящую среду, 1 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Инна Чарыкова ответит на вопросы пензенцев о ВИЧ-инфекции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что онлайн-эфир будет приурочен ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

«Несмотря на просветительскую работу, остаются люди, которые мало знают о путях передачи вируса и способах защиты. Мероприятия, проводимые в рамках памятной даты, — это еще одна из ключевых возможностей повышения информированности населения», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что пользователи соцсетей могут задать интересующие вопросы как заранее — по электронной почте, так и непосредственно во время прямого эфира.

«В Пензенской области по состоянию на 1 ноября 2021 года проживают 4 тыс. 178 ВИЧ-инфицированных без учета лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН и ЗАТО Заречный. За 10 месяцев 2021 года в области зарегистрировано 262 новых случая ВИЧ-инфекции, заболеваемость составила 21,1 на 100 тыс. населения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что за аналогичный период 2020-го было выявлено 264 новых случая, заболеваемость составляла 21,1 на 100 тыс. населения.

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