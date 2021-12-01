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Новые ламинарные шкафы приобретены для баклаборатории пензенской больницы №6

14:45 | 01.12.2021 | Медицина

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Пенза, 1 декабря 2021. PenzaNews. Новые ламинарные шкафы стоимостью более 1 млн. рублей, которые приобретены за счет бюджета области, поставлены в бактериологическую лабораторию пензенской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Новые ламинарные шкафы приобретены для баклаборатории пензенской больницы №6

Фото: Health.pnzreg.ru

«Вертикальный ламинарный поток стерильного воздуха внутри шкафа гарантирует высокий уровень защиты сотрудников и проб от инфицирования во время работы с патогенными агентами и микроорганизмами, при этом полностью очищается отработанный воздух», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ноябре в бактериологической лаборатории проведен текущий ремонт.

«Одно из помещений было реконструировано под размещение нового бокса микробиологический безопасности БМБ-II-«Ламинар-С», который предназначен для работы со стерильным материалом. Второй ламинарный шкаф, который установлен в лаборатории, предусмотрен для работы с биологическим материалом», — уточняется в тексте.

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