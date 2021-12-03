Семисаженова и Пантелеева ответят на вопросы о вакцинации онкобольных Медицина

Пенза, 3 декабря 2021. PenzaNews. Специалисты пензенского областного онкологического диспансера — заведующая диспансерным отделением Ольга Семисаженова и эпидемиолог Елена Пантелеева — ответят на вопросы о вакцинации онкобольных против новой коронавирусной инфекции в ходе прямого эфира, который состоится в аккаунтах центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в предстоящий вторник, 7 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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В нем поясняется, что пользователи соцсетей могут задать интересующие вопросы как заранее — по электронной почте, так и непосредственно во время прямого эфира.

Ожидается, что информация, озвученная в ходе прямого эфира, будет актуальна для тех, кто находится в процессе лечения и в стадии ремиссии.