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Режим работы пунктов вакцинации в ТЦ Пензы будет изменен с 6 декабря

09:20 | 04.12.2021 | Медицина

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Пенза, 4 декабря 2021. PenzaNews. Режим работы пунктов вакцинации в торговых центрах «Коллаж», «Весна», «СаниМарт», «Горизонт», «Ритэйл Парк», «Универсам 175», а также «Атак» на улице Антонова в Пензе будет изменен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области.

Режим работы пунктов вакцинации в ТЦ Пензы будет изменен с 6 декабря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С понедельника, 6 декабря, пункты вакцинации будут осуществлять свою деятельность по следующему графику: понедельник – пятница — с 16.00 до 19.00, суббота – воскресенье — с 12.00 до 18.00», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сделать прививку также можно в доме молодежи, где пункт вакцинации по будням открыт с 13.00 до 19.00, в выходные — с 12.00 до 18.00.

«С актуальной информацией об адресах и графике работы всех действующих пунктов вакцинации можно ознакомиться на официальном сайте министерства здравоохранения Пензенской области», — отмечается в сообщении.

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