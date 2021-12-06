Лечение пациентов с коронавирусом организовано на базе 12 медучреждений Пензенской области Медицина

Пенза, 6 декабря 2021. PenzaNews. Двенадцать медицинских учреждений Пензенской области продолжают работать в режиме оказания помощи пациентам с COVID-19. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев в ходе брифинга на тему противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в понедельник, 6 декабря.

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«В этом режиме [оказания помощи инфекционным больным] остаются работать 12 лечебных учреждений. [...] В пиковые моменты было перепрофилировано 24 лечебных учреждения», — отметил он.

Вячеслав Космачев уточнил, что в Пензе лечение пациентов с коронавирусом организовано на базе мощных стационаров — в клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, больнице №4, филиале больницы №6 на улице Гагарина, а также в областной клинической детской больнице и областной психиатрической больнице, где развернуто 30 коек.

По его словам, в Заречном в лечении коронавируса задействована медсанчасть №59.

«Что касается области, работают инфекционные отделения в межрайонных больницах — во всех межрайонных больницах. Это Кузнецк, [Нижний] Ломов, Сердобск, Каменка», — сказал Вячеслав Космачев.