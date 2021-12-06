В Пензенской области поликлиники вернулись к обычному режиму работы Медицина

Пенза, 6 декабря 2021. PenzaNews. Поликлиники медицинских организаций Пензенской области вернулись к обычному режиму работы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев в ходе брифинга на тему противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в понедельник, 6 декабря.

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«Если раньше у нас амбулаторный прием больных [...] в определенном периоде полностью останавливался, и больные получали помощь только в форме неотложной медицинской помощи и в форме оказания помощи бригадами участковых терапевтов и специалистов, которых мы переучивали на участковых терапевтов, то сейчас режим работы амбулаторно-поликлинического подразделения восстановился. Поликлиники работают в обычном режиме. Открыты все записи к узким специалистам. В полном объеме работает областная консультативная поликлиника», — сказал он.

Вячеслав Космачев добавил, что возобновили работу передвижные медицинские комплексы, в том числе флюорографы и маммографы.

«Сейчас полностью восстановилась выездная форма амбулаторно-поликлинической деятельности», — подчеркнул он.