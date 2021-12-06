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В Пензенской области в состав мобильных прививочных бригад войдут соцработники

16:30 | 06.12.2021 | Медицина

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Пенза, 6 декабря 2021. PenzaNews. Социальные работники войдут в состав мобильных прививочных бригад, формируемых при поликлиниках Пензенской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев в ходе брифинга на тему противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в понедельник, 6 декабря.

В Пензенской области в состав мобильных прививочных бригад войдут соцработники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дополнительно к выездным врачебно-сестринским бригадам сейчас при поликлиниках формируются еще передвижные, мобильные прививочные бригады. Они считаются у нас социально-медицинскими, потому что, помимо медицинских работников, в эту бригаду входят еще работники социальной службы», — сказал он.

По словам Вячеслава Космачева, это сделано для того, чтобы «в очередной раз постараться достучаться до сознания тех жителей Пензенской области, которые до настоящего момента еще не привились».

Он отметил, что таких в регионе остается «достаточно много».

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