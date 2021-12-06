Космачев сообщил, сколько людей нужно привить от COVID-19 в Пензенской области для коллективного иммунитета Медицина

Пенза, 6 декабря 2021. PenzaNews. 848 тыс. жителей Пензенской области необходимо привить от новой коронавирусной инфекции для достижения коллективного иммунитета. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев в ходе брифинга на тему противодействия распространению COVID-19 в понедельник, 6 декабря.

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«Для достижения 80-процентного уровня иммунитета, иммунного статуса Пензенской области, нам нужно привить 848 тыс. жителей», — сказал он.

Вячеслав Космачев уточнил, что на сегодняшний день первую аппликацию получили 743 тыс. человек, полный курс вакцинации прошли 674 тыс. жителей.

По его словам, с учетом установленных для региона индикативных показателей «первично вакцинировать еще остается более 160 тыс. жителей».

«Среди них достаточно большой процент составляют люди в возрасте «60+». Это та категория жителей Пензенской области, которая нас больше всего настораживает», — отметил зампред правительства – министр здравоохранения региона.