Строительство лечебно-реанимационного корпуса центра СВМП планируется начать в конце 2022 года Медицина

Пенза, 6 декабря 2021. PenzaNews. Строительство 9-этажного лечебно-реанимационного корпуса пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи планируется начать в конце 2022 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга на тему противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в понедельник, 6 декабря.

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«Достигнута договоренность, что при областной инфекционной больнице — при больнице спецвидов — будет строиться дополнительный отдельный [...] лечебно-реанимационный корпус. [...] 9-этажный корпус будет строиться с учетом того, что в любой момент любое подразделение сможет перевестись в режим оказания помощи реанимационным больным. [...] Мы, по сути дела, при строительстве этого корпуса получим дополнительное реанимационное отделение на 400 коек, то есть это очень мощное подразделение», — проинформировал он.

Вячеслав Космачев выразил мнение, что инфекционная больница в Пензе должна обладать большей мощностью, чем есть в настоящий момент.

«Мы понимаем, что при нарастании инфекционной заболеваемости нельзя другие больницы выводить из режима оказания помощи другим больным — как в экстренном, так и в плановом режиме, а все это нужно оказывать на территории инфекционного стационара. По этому пути мы идем. Я думаю, что если все будет по тем планам, которые мы строим в настоящий момент, в 2022 году пройдет проектно-сметная документация утверждение на всех уровнях и к концу 2022 года строительство этого корпуса уже начнется», — сказал он.