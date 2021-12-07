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В Пензе мать пятерых детей выписали из больницы спустя почти три месяца борьбы с COVID-19

12:47 | 07.12.2021 | Медицина

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Пенза, 7 декабря 2021. PenzaNews. Мать пятерых детей, у которой при поступлении в отделение реанимации и интенсивной терапии не участвовало в газообмене более 75% легких, выписана из клинической больницы №4 города Пензы спустя почти три месяца борьбы с COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензе мать пятерых детей выписали из больницы спустя почти три месяца борьбы с COVID-19. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Только в отделении реанимации и интенсивной терапии женщина провела 39 дней, а после улучшения состояния была переведена в профильное отделение, где продолжила получать необходимую медицинскую помощь под круглосуточным наблюдением», — отмечается в тексте.

По словам заведующей пульмонологическим отделением больницы №4 Нины Назаровой, схема лечения этой пациентки, выбранная на консилиуме врачей, предусматривала массивную противовирусную, таргетную терапию, ингаляции, а также применение антиковидной плазмы.

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