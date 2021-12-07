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В Пензе начали использовать разработанный ФМБА препарат для предотвращения цитокинового шторма

13:09 | 07.12.2021 | Медицина

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Пенза, 7 декабря 2021. PenzaNews. Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи одним из первых в стране начал использовать разработанный ФМБА России препарат «Лейтрагин» для снижения вероятности развития цитокинового шторма при новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензе начали использовать разработанный ФМБА препарат для предотвращения цитокинового шторма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Препарат представлен всего в 30 регионах Российской Федерации», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что наиболее эффективным способом применения является ингаляция, проводимая ежедневно на протяжении 10 суток.

«Это первый представитель принципиально новой группы противовоспалительных средств с доказанной в ходе клинических исследований высокой эффективностью и безопасностью», — подчеркивается в сообщении.

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