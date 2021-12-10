Роддом Пензы приобрел ультразвуковую систему для обследования новорожденных Медицина

Пенза, 10 декабря 2021. PenzaNews. Пензенский городской родильный дом приобрел универсальную систему ультразвуковой визуализации для обследования новорожденных стоимостью более 5 млн. рублей в рамках программы «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2024 годы». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Высокая точность и быстрое получение информации [...] позволят выявлять гипоксически-ишемические изменения головного мозга у новорожденных, врожденные пороки развития ЦНС, сердца и других внутренних органов, а также костно-мышечную патологию», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что качество изображений, которые имеют высокое разрешение, позволит оперативно принимать решения относительно дальнейших действий.