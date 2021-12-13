В Пензе скорректирована работа амбулаторий по приему пациентов с легким течением COVID-19 Медицина

Пенза, 13 декабря 2021. PenzaNews. Работа амбулаторий, на базе которых по предварительной записи осуществляется прием пациентов с легким течением COVID-19, скорректирована в Пензе.

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Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, амбулатории по двум адресам — улица Циолковского, 6, а также улица Богданова, 63А — приостанавливают свою работу.

В трех амбулаториях — на улице Ново-Казанской, 2, улице Антонова, 14Б, улице Попова, 38 — изменен режим работы. Теперь прием пациентов будет осуществляться с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00.

При этом в амбулаториях, расположенных на улице Островского, 12, и улице Ладожской, 133, режим работы остался неизменным: с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00, в субботу — с 8.00 до 13.00.