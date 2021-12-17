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Дефицит врачей-специалистов в Пензенской области за 5 лет сократился более чем в два раза — Минздрав

14:39 | 17.12.2021 | Медицина

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Пенза, 17 декабря 2021. PenzaNews. Дефицит врачей-специалистов в Пензенской области за последние 5 лет сократился более чем в два раза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Дефицит врачей-специалистов в Пензенской области за 5 лет сократился более чем в два раза — Минздрав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Только в 2021 году 329 врачей-специалистов трудоустроились в больницы области. Среди них — 79 терапевтов и врачей общей практики, 37 стоматологов, 26 педиатров, 16 неврологов, 15 рентгенологов, 14 акушеров-гинекологов, 13 хирургов, 13 онкологов, 10 анестезиологов-реаниматологов, 10 кардиологов, 8 офтальмологов», — сказано в тексте.

В нем обращается внимание на то, что проблему дефицита медработников помогают решать меры социальной поддержки и набор абитуриентов на целевое обучение.

«В регионе продолжают успешно реализовываться программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». За 2021 год выплаты по 1 млн. рублей произведены 58 врачам и по 500 тыс. 33 средним медицинским работникам. Кроме того, при трудоустройстве врачей-специалистов в межрайонные больницы, районные и участковые больницы предусмотрены региональные стимулирующие выплаты, а также компенсация оплаты найма жилья и его приобретение», — отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что немаловажным фактором привлечения специалистов в отрасль является решение жилищного вопроса.

«За 2019–2020 годы за счет средств бюджета Пензенской области приобретено 42 квартиры, которые переданы врачам, трудоустроившимся в каменскую, кузнецкую детскую и кузнецкую межрайонной больницы, сердобский и нижнеломовский межрайонные центры. С 2021 года жильем обеспечиваются и врачи, трудоустроившиеся и работающие с 2015 года в районных больницах. Приобретено 34 квартиры из 46 запланированных в целях последующего предоставления их медицинским работникам в качестве служебных помещений по договорам социального найма», — указано в тексте.

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