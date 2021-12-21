В перинатальный центр поступил анализатор, позволяющий проводить двойной тест при беременности Медицина

Пенза, 21 декабря 2021. PenzaNews. Автоматический биохимический анализатор Brahms Kryptor Compact Plus, позволяющий проводить двойной тест в первом триместре беременности с целью оценки риска хромосомных аномалий плода, поступил в распоряжение медико-генетической консультации перинатального центра пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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По информации ведомства, средства в размере 4,4 млн. рублей на приобретение оборудования были выделены из бюджета региона.

Как отметила заведующая медико-генетической консультацией перинатального центра Елена Шелкова, анализатор имеет биомаркеры для проведения комплексного дородового обследования с целью обнаружения патологии на стадии внутриутробного развития.

По ее словам, с помощью нового оборудования специалисты смогут оценить, в частности, риск синдромов Дауна, Эдвардса и Патау.