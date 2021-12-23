В Пензе врачи извлекли из легочной артерии пациента инородное тело длиной около 25 см Медицина

Пенза, 23 декабря 2021. PenzaNews. Врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко провели нестандартную операцию, в ходе которой извлекли из легочной артерии пациента инородное тело длиной около 25 см, предотвратив тяжелую эмболию.

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«Пациент поступил к нам с уже развившейся эмболией, которая была спровоцирована движением инородного тела по венозному руслу в легочную артерию», — сказал завотделением больницы Алексей Соколов.

По его словам, пациенту была спунктирована центральная вена, через которую по току крови был заведен специальный катетер в легочную артерию, пройдя через просвет нижней полой вены, правые отделы сердца и легочный ствол.

«Через катетер был заведен эндоваскулярный ретривер [специализированный инструмент диаметром 1,5 мм, на конце которого располагается микроскопический зажим], при помощи которого был произведен захват инородного тела и его извлечение из сосудистого русла пациента», — пояснил врач.

В настоящее время пациенту ничего не угрожает, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как отмечается на сайте министерства здравоохранения Пензенской области, эмболия легочной артерии — это жизнеугрожающее состояние, при котором вследствие механической причины происходит закупорка ветвей легочной артерии, вызывая ишемию легких и перегрузку правых отделов сердца.