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В Пензенской области за сутки подтверждено 273 случая заражения коронавирусом

11:45 | 28.12.2021 | Медицина

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Пенза, 28 декабря 2021. PenzaNews. 273 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 684 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 вторника, 28 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 273 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 101 тыс. 60 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 81 тыс. 68.

Умерли 4 тыс. 598 человек. За последние сутки зарегистрировано 11 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 437 тыс. 152 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 922 человек.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 337 тыс. 447 пациентов, из них 43 тыс. 961 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 306 тыс. 90, за сутки зарегистрировано 935 летальных исходов.

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