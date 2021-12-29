В Пензенской области за сутки подтверждено 262 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 29 декабря 2021. PenzaNews. 262 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 648 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 среды, 29 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 101 тыс. 322 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 81 тыс. 716.

Умерли 4 тыс. 606 человек. За последние сутки зарегистрировано 8 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 458 тыс. 271 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 119 человек.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 380 тыс. 223 пациента, из них 42 тыс. 776 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 307 тыс. 22, за сутки зарегистрировано 932 летальных исхода.