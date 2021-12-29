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Пензенская область заняла 4 место по охвату лиц старше 60 лет первичной вакцинацией от COVID-19

15:56 | 29.12.2021 | Медицина

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Пенза, 29 декабря 2021. PenzaNews. Пензенская область заняла четвертое место среди субъектов РФ по охвату лиц старше 60 лет вакцинацией против новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава.

Пензенская область заняла 4 место по охвату лиц старше 60 лет первичной вакцинацией от COVID-19. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По охвату первичной вакцинацией от коронавируса лиц старше 60 лет субъект находится на четвертом месте в рейтинге Российской Федерации. По данным на 29 декабря прививку получили более 233 тыс. человек», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в России зарегистрировано четыре вида вакцины против новой коронавирусной инфекции.

«Все они есть в наличии и доступны для жителей региона. Для вакцинации [граждан возрастной категории] «60+» наиболее «рабочей» является «Спутник V»; вакцинация «Спутником Лайт» в основном предназначена для повторной вакцинации и для переболевших ковидом людей», — отмечается в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что последний транш вакцины «Спутник Лайт», поступившей в регион, составил 33 тыс. доз.

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