В 2021 году около 140 жителей Пензенской области стали почетными донорами России Медицина

Пенза, 29 декабря 2021. PenzaNews. 137 жителей Пензенской области награждены нагрудным знаком «Почетный донор России» в 2021 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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По словам главного врача областного клинического центра крови Татьяны Крыловой, для получения такого знака необходимо сдать цельную кровь не менее 40 раз или плазму крови 60 раз.

«Все донации должны осуществляться на безвозмездной основе», — отметила она.

Согласно официальным данным, в Пензенской области проживают более 4,5 тыс. почетных доноров. Они имеют право на различные меры социальной поддержки, в числе которых — предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное время и перечисление ежегодной денежной выплаты, размер которой в текущем году составил 15 тыс. 109 рублей 46 копеек.