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Утверждена программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи в Пензенской области на 2022–2024 годы

11:13 | 30.12.2021 | Медицина

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Пенза, 30 декабря 2021. PenzaNews. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Пензенской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утверждена постановлением регионального правительства №929-пП, которое губернатор Олег Мельниченко подписал 29 декабря.

Утверждена программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи в Пензенской области на 2022–2024 годы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, предоставление которой осуществляется бесплатно.

Также в ней указаны заболевания и состояния, при которых граждане могут рассчитывать на лечение по полису ОМС.

Среди прочего в программе прописаны принципы финансирования, структура формирования тарифов на медицинскую помощь, способы ее оплаты, критерии доступности и качества.

Согласно документу, в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации программы ОМС, включено 85 юридических лиц.

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