В Пензенской области за сутки подтверждено 236 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 30 декабря 2021. PenzaNews. 236 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 731 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 четверга, 30 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 101 тыс. 558 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 82 тыс. 447.

Умерли 4 тыс. 621 человек. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 479 тыс. 344 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 73 человек.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 423 тыс. 227 пациентов, из них 43 тыс. 4 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 307 тыс. 948, за сутки зарегистрировано 926 летальных исходов.