В Пензенской области за сутки подтверждено 213 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 31 декабря 2021. PenzaNews. 213 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 746 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 пятницы, 31 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 101 тыс. 771 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 83 тыс. 193.

Умерли 4 тыс. 630 человек. За последние сутки зарегистрировано 9 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 499 тыс. 982 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 20 тыс. 638 человек.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 463 тыс. 919 пациентов, из них 40 тыс. 692 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 308 тыс. 860, за сутки зарегистрировано 912 летальных исходов.