В Пензенской области за сутки подтверждено 184 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 1 января 2022. PenzaNews. 184 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 682 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.00 субботы, 1 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 101 тыс. 955 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 83 тыс. 875.

Умерли 4 тыс. 638 человек. За последние сутки зарегистрировано 8 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 519 тыс. 733 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 19 тыс. 751 человека.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 497 тыс. 63 пациента, из них 33 тыс. 144 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 309 тыс. 707, за сутки зарегистрировано 847 летальных исходов.