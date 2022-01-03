В Пензенской области за сутки подтверждено 215 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 3 января 2022. PenzaNews. 215 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 622 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 3 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 102 тыс. 378 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 85 тыс. 154.

Умерли 4 тыс. 655 человек. За последние сутки зарегистрировано 7 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 554 тыс. 309 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 16 тыс. 343 человек.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 548 тыс. 76 пациентов, из них 24 тыс. 37 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 311 тыс. 353, за сутки зарегистрировано 835 летальных исходов.