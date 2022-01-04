В Пензенской области за сутки подтверждено 209 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 4 января 2022. PenzaNews. 209 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 647 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 вторника, 4 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 102 тыс. 587 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 85 тыс. 801.

Умерли 4 тыс. 672 человека. За последние сутки зарегистрировано 17 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 570 тыс. 212 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 15 тыс. 903 случая.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 575 тыс. 147 человек, из них 27 тыс. 71 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 312 тыс. 187, за сутки зарегистрировано 834 летальных исхода.