EN
22:01:44 Четверг, 6 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Четыре единицы медоборудования поступило в областной врачебно-физкультурный диспансер

09:57 | 06.01.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 6 января 2022. PenzaNews. Четыре единицы медицинского оборудования — аппарат ультразвукового исследования и три аппарата суточного мониторирования электрокардиографии — поступило в пензенский областной врачебно-физкультурный диспансер.

Четыре единицы медоборудования поступило в областной врачебно-физкультурный диспансер. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального Минздрава, аппараты закуплены за счет средств бюджета Пензенской области и предназначены для проведения углубленного медицинского обследования спортсменов.

«Специалисты областного врачебно-физкультурного диспансера по достоинству оценили новое оборудование. Это дает возможность осуществлять контроль за состоянием здоровья спортсменов области в соответствии с утвержденным порядком, выявлять заболевания и патологические состояния на ранней стадии и не допускать прогрессирования заболевания в результате занятий спортом», — сказано в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что один аппарат суточного мониторирования ЭКГ будет установлен в филиале диспансера в городе Кузнецке.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 182 случая заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтвержден 201 случай заражения коронавирусом
В Земетчино при пожаре погиб мужчина В Кузнецке при пожаре спасена женщина
В Пензенской области за сутки подтверждено 209 случаев заражения коронавирусом В Пензе заключен под стражу мужчина, признавшийся в краже трех велосипедов
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама