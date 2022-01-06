Четыре единицы медоборудования поступило в областной врачебно-физкультурный диспансер Медицина

Пенза, 6 января 2022. PenzaNews. Четыре единицы медицинского оборудования — аппарат ультразвукового исследования и три аппарата суточного мониторирования электрокардиографии — поступило в пензенский областной врачебно-физкультурный диспансер.

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По информации пресс-службы регионального Минздрава, аппараты закуплены за счет средств бюджета Пензенской области и предназначены для проведения углубленного медицинского обследования спортсменов.

«Специалисты областного врачебно-физкультурного диспансера по достоинству оценили новое оборудование. Это дает возможность осуществлять контроль за состоянием здоровья спортсменов области в соответствии с утвержденным порядком, выявлять заболевания и патологические состояния на ранней стадии и не допускать прогрессирования заболевания в результате занятий спортом», — сказано в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что один аппарат суточного мониторирования ЭКГ будет установлен в филиале диспансера в городе Кузнецке.