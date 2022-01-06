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В Пензенской области за сутки подтверждено 182 случая заражения коронавирусом

11:59 | 06.01.2022 | Медицина

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Пенза, 6 января 2022. PenzaNews. 182 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 682 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 четверга, 6 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 182 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 102 тыс. 970 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 87 тыс. 168.

Умерли 4 тыс. 683 человека. За последние сутки зарегистрировано 5 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 601 тыс. 300 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 15 тыс. 316 случаев.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 623 тыс. 677 человек, из них 22 тыс. 949 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 313 тыс. 817, за сутки зарегистрировано 802 летальных исхода.

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