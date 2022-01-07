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В Пензенской области за сутки подтверждено 177 случаев заражения коронавирусом

12:46 | 07.01.2022 | Медицина

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Пенза, 7 января 2022. PenzaNews. 177 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 686 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 пятницы, 7 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 177 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 103 тыс. 147 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 87 тыс. 854.

Умерли 4 тыс. 695 человек. За последние сутки зарегистрировано 12 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 618 тыс. 35 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 16 тыс. 735 случаев.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 645 тыс. 712 человек, из них 22 тыс. 35 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 314 тыс. 604, за сутки зарегистрировано 787 летальных исходов.

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