В Пензенской области за сутки подтвержден 171 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 8 января 2022. PenzaNews. 171 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 692 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 субботы, 8 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 103 тыс. 318 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 88 тыс. 546.

Умерли 4 тыс. 709 человек. За последние сутки зарегистрировано 14 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 634 тыс. 603 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 16 тыс. 568 случаев.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 666 тыс. 161 человек, из них 20 тыс. 449 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 315 тыс. 400, за сутки зарегистрировано 796 летальных исходов.