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В Пензенской области за сутки подтверждено 167 случаев заражения коронавирусом

11:55 | 09.01.2022 | Медицина

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Пенза, 9 января 2022. PenzaNews. 167 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 694 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 воскресенья, 9 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 167 случаев заражения коронавирусом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 103 тыс. 485 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 89 тыс. 240.

Умерли 4 тыс. 714 человек. За последние сутки зарегистрировано 5 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 650 тыс. 849 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 16 тыс. 246 случаев.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 686 тыс. 912 человек, из них 20 тыс. 751 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 316 тыс. 163, за сутки зарегистрировано 763 летальных исхода.

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