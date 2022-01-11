В Пензенской области за сутки подтверждено 163 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 11 января 2022. PenzaNews. 163 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 648 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 вторника, 11 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 103 тыс. 811 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 90 тыс. 501.

Умерли 4 тыс. 733 человека. За последние сутки зарегистрировано 6 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 684 тыс. 204 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 17 тыс. 525 случаев.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 732 тыс. 18 человек, из них 25 тыс. 216 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 317 тыс. 687, за сутки зарегистрировано 783 летальных исхода.