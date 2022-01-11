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В пензенскую областную больницу поступило три аппарата ингаляционной анестезии

17:04 | 11.01.2022 | Медицина

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Пенза, 11 января 2022. PenzaNews. Три новых многофункциональных аппарата ингаляционной анестезии, приобретенных по программе «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2022 годы», поступило в областную больницу имени Н.Н. Бурденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В пензенскую областную больницу поступило три аппарата ингаляционной анестезии

Фото: Health.pnzreg.ru

«Новое оборудование размещено в операционных оперблока для использования любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию для взрослых и детей старше одного года», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что аппараты выпущены АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова».

В тексте указано также, что стоимость одного аппарата составляет 2 млн. рублей.

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