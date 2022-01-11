В пензенскую областную больницу поступило три аппарата ингаляционной анестезии Медицина

Пенза, 11 января 2022. PenzaNews. Три новых многофункциональных аппарата ингаляционной анестезии, приобретенных по программе «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2022 годы», поступило в областную больницу имени Н.Н. Бурденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Новое оборудование размещено в операционных оперблока для использования любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию для взрослых и детей старше одного года», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что аппараты выпущены АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова».

В тексте указано также, что стоимость одного аппарата составляет 2 млн. рублей.