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В Пензенской области за сутки подтвержден 161 случай заражения коронавирусом

12:12 | 12.01.2022 | Медицина

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Пенза, 12 января 2022. PenzaNews. 161 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 637 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 12 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 161 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 103 тыс. 972 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 91 тыс. 138.

Умерли 4 тыс. 743 человека. За последние сутки зарегистрировано 10 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 702 тыс. 150 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 17 тыс. 946 случаев.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 758 тыс. 364 человека, из них 26 тыс. 346 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 318 тыс. 432, за сутки зарегистрировано 745 летальных исхода.

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