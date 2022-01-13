В Пензенской области за сутки подтверждено 160 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 13 января 2022. PenzaNews. 160 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 668 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.50 четверга, 13 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 104 тыс. 132 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 91 тыс. 806.

Умерли 4 тыс. 750 человек. За последние сутки зарегистрировано 7 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 723 тыс. 305 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 21 тыс. 155 случаев.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 784 тыс. 348 человек, из них 25 тыс. 984 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 319 тыс. 172, за сутки зарегистрировано 740 летальных исходов.