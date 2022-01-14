EN
20:24:48 Пятница, 14 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 162 случая заражения коронавирусом

12:17 | 14.01.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 14 января 2022. PenzaNews. 162 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 615 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 пятницы, 14 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 162 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 104 тыс. 294 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 92 тыс. 421.

Умерли 4 тыс. 758 человек. За последние сутки зарегистрировано 8 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 747 тыс. 125 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 23 тыс. 820 случаев.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 809 тыс. 300 человек, из них 24 тыс. 952 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 319 тыс. 911, за сутки зарегистрировано 739 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
15 пензенских НКО выиграли президентские гранты на сумму около 27,7 млн. рублей Состоялось заседание штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров
Лесохозяйственные предприятия Пензенской области готовы к весенним посевным работам Жительница Пензы лишилась 17 тыс. рублей при продаже детской коляски
В Пензенской области за сутки подтверждено 160 случаев заражения коронавирусом Жителю деревни в Пензенской области грозит до 4 лет тюрьмы за срубленный дуб
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама