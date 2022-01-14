В Пензенской области за сутки подтверждено 162 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 14 января 2022. PenzaNews. 162 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 615 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 пятницы, 14 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 104 тыс. 294 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 92 тыс. 421.

Умерли 4 тыс. 758 человек. За последние сутки зарегистрировано 8 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 747 тыс. 125 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 23 тыс. 820 случаев.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 809 тыс. 300 человек, из них 24 тыс. 952 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 319 тыс. 911, за сутки зарегистрировано 739 летальных исходов.