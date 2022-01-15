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Диспансеризацию после COVID-19 в 2021 году прошли более 19 тыс. жителей Пензенской области

11:19 | 15.01.2022 | Медицина

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Пенза, 15 января 2022. PenzaNews. Более 19 тыс. жителей Пензенской области прошли диспансеризацию после COVID-19 в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

Диспансеризацию после COVID-19 в 2021 году прошли более 19 тыс. жителей Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем указано, что до 1 апреля углубленную диспансеризацию должны пройти 80 тыс. человек, списки пациентов составлены территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

«Углубленная диспансеризация направлена на выявление нарушений в работе сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем у взрослых, перенесших новую коронавирусную инфекцию», — отмечается в тексте.

В пресс-релизе подчеркивается, что при углубленной диспансеризации у врачей появляется возможность оценить состояние здоровья пациента и своевременно зарегистрировать обострение хронических заболеваний.

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