В Пензенской области за сутки подтвержден 161 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 15 января 2022. PenzaNews. 161 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 639 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.50 субботы, 15 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 104 тыс. 455 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 93 тыс. 60.

Умерли 4 тыс. 768 человек. За последние сутки зарегистрировано 10 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 774 тыс. 304 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 27 тыс. 179 случаев.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 835 тыс. 884 человека, из них 26 тыс. 584 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 320 тыс. 634, за сутки зарегистрировано 723 летальных исхода.