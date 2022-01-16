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В Пензенской области за сутки подтверждено 164 случая заражения коронавирусом

11:57 | 16.01.2022 | Медицина

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Пенза, 16 января 2022. PenzaNews. 164 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 622 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 16 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 164 случая заражения коронавирусом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 104 тыс. 619 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 93 тыс. 682.

Умерли 4 тыс. 774 человека. За последние сутки зарегистрировано 6 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 803 тыс. 534 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 29 тыс. 230 случаев.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 858 тыс. 615 человек, из них 22 тыс. 731 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 321 тыс. 320, за сутки зарегистрировано 686 летальных исходов.

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