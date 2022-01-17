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В Пензенской области за сутки подтверждено 169 случаев заражения коронавирусом

11:59 | 17.01.2022 | Медицина

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Пенза, 17 января 2022. PenzaNews. 169 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 610 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 17 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 169 случаев заражения коронавирусом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 104 тыс. 788 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 94 тыс. 292.

Умерли 4 тыс. 783 человека. За последние сутки зарегистрировано 9 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 834 тыс. 260 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 30 тыс. 726 случаев.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 878 тыс. 371 человек, из них 19 тыс. 756 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 321 тыс. 990, за сутки зарегистрировано 670 летальных исходов.

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