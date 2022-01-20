В Пензенской области за сутки подтверждено 196 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 20 января 2022. PenzaNews. 196 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 203 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 13.30 четверга, 20 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 105 тыс. 340 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 95 тыс. 395.

Умерли 4 тыс. 809 человек. За последние сутки зарегистрировано 9 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 938 тыс. 261 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 38 тыс. 850 случаев.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 950 тыс. 333 человека, из них 24 тыс. 478 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 324 тыс. 60, за сутки зарегистрировано 684 летальных исхода.